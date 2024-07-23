Рукосуева Ирина Давыдова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Федино
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рукосуев Александр Демьянович (Деомидович?)
Отец ребёнка: Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов
д. Федино
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пелагея Демьяновна
Отец ребёнка: Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов
д. Федино