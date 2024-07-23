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Рукосуева Ирина Давыдова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов

д. Федино
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рукосуев Александр Демьянович (Деомидович?)

Отец ребёнка: Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов

д. Федино
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пелагея Демьяновна

Отец ребёнка: Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов

д. Федино

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