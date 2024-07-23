Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов
Место рожденияд. Федино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рукосуев Виктор Максимович
Мать: Евгения Семёновна
д. Федино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Федино
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рукосуев Александр Демьянович (Деомидович?)
Мать ребёнка: Рукосуева Ирина Давыдова?
д. Федино
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пелагея Демьяновна
Мать ребёнка: Рукосуева Ирина Давыдова?
д. Федино
Смерть
Неизвестно