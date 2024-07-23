Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Демьян (Дамиан) (Деомид?) Викторов

Место рождения

д. Федино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рукосуев Виктор Максимович

Мать: Евгения Семёновна

д. Федино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Ирина Давыдова?

д. Федино
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рукосуев Александр Демьянович (Деомидович?)

Мать ребёнка: Рукосуева Ирина Давыдова?

д. Федино
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пелагея Демьяновна

Мать ребёнка: Рукосуева Ирина Давыдова?

д. Федино
Смерть
Неизвестно

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