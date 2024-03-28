Иванов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Петрович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анастасия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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