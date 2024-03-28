Иванова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Петр
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Иванов Петр
Смерть
Неизвестно