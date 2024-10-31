Рыбакова (Афанасьева) Мария Ивановна 19.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбакова (Афанасьева) Мария Ивановна

Место рождения

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд

Дата рождения

19.07.1908

Дата смерти

29.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908

Отец: Афанасьев Иван Кононович

Мать: Афанасьева (Ситина-Лебедева) Ирина Николаевна

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1930

Сын: Рыбаков Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Павлович

Растилково Большое, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.06.1936

Дочь: Гурбатова (Рыбакова) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Павлович

Растилково Большое, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.10.1938

Сын: Рыбаков Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Павлович

Растилково Большое, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
29.08.1984
Растилково Малое, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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