Рыбакова (Афанасьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1908
Дата смерти29.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1930
Сын: Рыбаков Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1936
Дочь: Гурбатова (Рыбакова) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
02.10.1938
Сын: Рыбаков Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Павлович
Смерть
29.08.1984
Растилково Малое, Лежневский муниципальный район, Ивановская область