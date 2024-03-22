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Вершков Сергей Генадьевич

Место рождения

Хомутинка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.01.1970

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970

Отец: не указан

Мать: Вершкова Надежда Николаевна

Хомутинка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1993

Дочь: Вершокова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Вершкова Оксана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
06.12.2007

Сын: Вершков Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Вершкова Татьяна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.05.2012

Сын: Вершков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Вершкова Татьяна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершкова Татьяна

Смерть
2015
Омск, город Омск, Омская область
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