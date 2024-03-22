Вершков Сергей Генадьевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1970
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970
Рождение ребёнка
13.10.1993
Дочь: Вершокова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Вершкова Оксана
Рождение ребёнка
06.12.2007
Сын: Вершков Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Вершкова Татьяна
Рождение ребёнка
04.05.2012
Сын: Вершков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Вершкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершкова Татьяна
Смерть
2015