Вершкова (Наумова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2007
Сын: Вершков Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Вершков Сергей Генадьевич
Рождение ребёнка
04.05.2012
Сын: Вершков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Вершков Сергей Генадьевич
Бракосочетание
Неизвестно