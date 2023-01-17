Вершкова (Наумова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершкова (Наумова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2007

Сын: Вершков Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Вершков Сергей Генадьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.05.2012

Сын: Вершков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Вершков Сергей Генадьевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершков Сергей Генадьевич

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