Де Сассо-Руффо Сергей-Александр-Жером Фабрициевич
мужской, родился 16.08.01, Знаменское, Изюмский уезд, Харьковская губерния
умер До 1890
МатьДе Сассо-Руффо (Мещерская) Наталья Александровна1849 г.р.
ОтецДе Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор17.05.1846 г.р.
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Рождение
16.08.01
Отец: Де Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор
Знаменское, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
До 1890