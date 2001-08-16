Де Сассо-Руффо Сергей-Александр-Жером Фабрициевич 16.08.01 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Сассо-Руффо Сергей-Александр-Жером Фабрициевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.08.01, Знаменское, Изюмский уезд, Харьковская губерния

умер До 1890

Мать
Де Сассо-Руффо (Мещерская) Наталья Александровна1849 г.р.
Отец
Де Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор17.05.1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.01

Отец: Де Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор

Мать: Де Сассо-Руффо (Мещерская) Наталья Александровна

Знаменское, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Смерть
До 1890

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