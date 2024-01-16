Малыгина Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Малыгин Евгений Павлович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Раиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Малыгин Евгений Павлович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно