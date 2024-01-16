Малыгина Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Малыгин Евгений Павлович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Раиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Малыгин Евгений Павлович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Евгений Павлович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно
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