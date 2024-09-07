Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 или 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1789 или 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Марья Макарова
Отец ребёнка: Макар Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 или 1812 ст.
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Макар Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Иван Макаров
Отец ребёнка: Макар Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ирина Макарова
Отец ребёнка: Макар Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Матрена Макарова
Отец ребёнка: Макар Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии