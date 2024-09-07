Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 или 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 или 1788 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Марья Макарова

Отец ребёнка: Макар Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 или 1812 ст.

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: Макар Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ирина Макарова

Отец ребёнка: Макар Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Матрена Макарова

Отец ребёнка: Макар Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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