Макар Васильев
Место рождения
Дата рождения1786 или 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1786 или 1788 ст.
Отец: Василий Петров
Мать: Анна Игнатьева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Марья Макарова
Мать ребёнка: Авдотья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 или 1812 ст.
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Авдотья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: Авдотья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ирина Макарова
Мать ребёнка: Авдотья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Матрена Макарова
Мать ребёнка: Авдотья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно