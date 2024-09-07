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Макар Васильев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786 или 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

1789 или 1790 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1788 ст.

Отец: Василий Петров

Мать: Анна Игнатьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Марья Макарова

Мать ребёнка: Авдотья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 или 1812 ст.

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Авдотья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Авдотья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ирина Макарова

Мать ребёнка: Авдотья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Матрена Макарова

Мать ребёнка: Авдотья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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