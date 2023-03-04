Корзоватова Матрона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзоватова Матрона Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзоватов Парфён Самсонович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Корзоватов Василий Парфёнович

Отец ребёнка: Корзоватов Парфён Самсонович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хорошавина (Корзоватова) Мелания Парфёнова

Отец ребёнка: Корзоватов Парфён Самсонович

Смерть
После 1795

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