Корзоватова Матрона Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Корзоватов Василий Парфёнович
Отец ребёнка: Корзоватов Парфён Самсонович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хорошавина (Корзоватова) Мелания Парфёнова
Отец ребёнка: Корзоватов Парфён Самсонович
Смерть
После 1795