Корзоватов Парфён Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзоватов Парфён Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Корзоватов Василий Парфёнович

Мать ребёнка: Корзоватова Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хорошавина Мелания Парфёнова

Мать ребёнка: Корзоватова Матрона Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзоватова Матрона Трофимова

Смерть
1792
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