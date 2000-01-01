Корзоватов Парфён Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Корзоватов Василий Парфёнович
Мать ребёнка: Корзоватова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хорошавина Мелания Парфёнова
Мать ребёнка: Корзоватова Матрона Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792