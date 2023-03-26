Кочеткова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Рождение ребёнка
11.03.1902 ст.
Дочь: Кудряшова Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович
Шайски, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Деревни Гречушного крестьянин Виктор Яковлев и той же Шайския крестьянская девица Параскева Николаева.
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.
Дочь: Клопова Мария Егорьевна
Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Василий Егорьевич
Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович
Смерть
1945