Кочеткова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1902 ст.

Дочь: Кудряшова Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович

Шайски, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Деревни Гречушного крестьянин Виктор Яковлев и той же Шайския крестьянская девица Параскева Николаева.
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.

Дочь: Клопова Мария Егорьевна

Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Василий Егорьевич

Отец ребёнка: Кочетков Георгий Степанович

Смерть
1945
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