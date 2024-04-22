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Кочетков Георгий Степанович

Место рождения

Шайски, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетков Степан

Мать: не указана

Шайски, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.03.1902 ст.

Дочь: Кудряшова Клавдия Георгиевна

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина

Шайски, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Деревни Гречушного крестьянин Виктор Яковлев и той же Шайския крестьянская девица Параскева Николаева.
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина

Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.

Дочь: Клопова Мария Егорьевна

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Василий Егорьевич

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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