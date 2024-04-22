Кочетков Георгий Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетков Степан
Рождение ребёнка
11.03.1902 ст.
Дочь: Кудряшова Клавдия Георгиевна
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина
Деревни Гречушного крестьянин Виктор Яковлев и той же Шайския крестьянская девица Параскева Николаева.
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина
Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.
Дочь: Клопова Мария Егорьевна
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Василий Егорьевич
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитина
Смерть
Неизвестно