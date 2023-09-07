Малютина (Жакова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютина (Жакова) Анна Григорьевна

Малютина (Жакова) Анна Григорьевна

Место рождения

Курская обл. Большесолдатский район деревня Махов Колодезь

Дата рождения

26.03.1922

Дата смерти

01.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл. Большесолдатский район деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
1947

Сын: Малютин Александр Иванович

Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Малютин Николай Иванович

Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Малютина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Малютина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.10.1958

Сын: Малютин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Иван Андреевич

Смерть
01.01.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close