Малютина (Жакова) Анна Григорьевна
Место рожденияКурская обл. Большесолдатский район деревня Махов Колодезь
Дата рождения26.03.1922
Дата смерти01.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1922
Курская обл. Большесолдатский район деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
1947
Сын: Малютин Александр Иванович
Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Малютина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Малютина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1958
Отец ребёнка: Малютин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1992