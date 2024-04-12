Матвей Фокин
Место рождения
Дата рождения10.11.1817
Дата смерти05.12.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1817
Отец: Судаков Фока Осипов
Мать: Аграфена Максимова
Бракосочетание
10.01.1837
Жена: Анна Евсигнеева
Рождение ребёнка
19.10.1837
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Анна Евсигнеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1838
Причина смерти: от поноса