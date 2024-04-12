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Матвей Фокин

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.11.1817

Дата смерти

05.12.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1817

Отец: Судаков Фока Осипов

Мать: Аграфена Максимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.01.1837

Жена: Анна Евсигнеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1837

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Анна Евсигнеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.12.1838
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от поноса
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