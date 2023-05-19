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Аграфена Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

27.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1817

Сын: Матвей Фокин

Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1825

Сын: Судаков Сергей Фокин

Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1828

Сын: Архип Фокин

Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1836

Сын: Федор Фокин

Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Фока Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
27.06.1848
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: холера
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