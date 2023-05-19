Аграфена Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти27.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1817
Сын: Матвей Фокин
Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов
Рождение ребёнка
19.09.1825
Сын: Судаков Сергей Фокин
Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов
Рождение ребёнка
03.09.1828
Сын: Архип Фокин
Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов
Рождение ребёнка
06.08.1836
Сын: Федор Фокин
Отец ребёнка: Судаков Фока Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судаков Фока Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1848
Причина смерти: холера