Синегубкина (Никольская) Анастасия Семеновна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синегубкина (Никольская) Анастасия Семеновна

Место рождения

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Никольский Семен Иванович

Мать: Никольская Клавдия Александровна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Синегубкин Егор Васильевич

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 5, 31 января 1892 Жених: села Старорождествена крест. Егор Васильев Синегубкин, православный, первым браком, 25 года Невеста: села Кочкурова дочь псаломщика девица Анастасия Семенова Никольская, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно

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