Синегубкина (Никольская) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
31.01.1892
№ 5, 31 января 1892 Жених: села Старорождествена крест. Егор Васильев Синегубкин, православный, первым браком, 25 года Невеста: села Кочкурова дочь псаломщика девица Анастасия Семенова Никольская, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно