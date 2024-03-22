Немирова (Соснина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова (Соснина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
01.10.1788 ст.

Муж: Немиров Фёдор Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1789 ст.

Дочь: Немирова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Немиров Фёдор Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1793 ст.

Дочь: Немирова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Немиров Фёдор Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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