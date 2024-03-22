Немирова (Соснина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1788 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1789 ст.
Дочь: Немирова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Немиров Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
10.04.1793 ст.
Дочь: Немирова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Немиров Фёдор Андреевич
Смерть
Неизвестно