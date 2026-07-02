Болдуин (Бобринская) Александра Львовна
женский, родилась 07.04.1903 ст., Москва, город федерального значения Москва
умерла ?.10.1967
МатьБобринская (Голицына) Вера Владимировна31.12.1878 г.р.
ОтецБобринский Лёв Алексеевич05.11.1878 г.р.
Супруги
Болдуин ФилиппНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1903 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.06.1923
Муж: Болдуин Филипп
Смерть
?.10.1967