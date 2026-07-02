Болдуин (Бобринская) Александра Львовна 07.04.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Болдуин (Бобринская) Александра Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.04.1903 ст., Москва, город федерального значения Москва

умерла ?.10.1967

Мать
Бобринская (Голицына) Вера Владимировна31.12.1878 г.р.
Отец
Бобринский Лёв Алексеевич05.11.1878 г.р.
Супруги
Болдуин ФилиппНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1903 ст.

Отец: Бобринский Лёв Алексеевич

Мать: Бобринская (Голицына) Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
29.06.1923

Муж: Болдуин Филипп

Смерть
?.10.1967

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