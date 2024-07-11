Шипилова (Лошманова) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
жених - мещанин г. Оренбурга невеста - дочь казака
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.
Сын: (Шипилова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шипилов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно