Шипилова (Лошманова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Лошманова) Анастасия Александровна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Муж: Шипилов Иван Дмитриевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Оренбурга невеста - дочь казака
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.

Сын: (Шипилова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шипилов Иван Дмитриевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1915 ст.

Сын: Шипилов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Шипилов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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