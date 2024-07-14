Прибыльных Александра Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрибыльных Александра Ивановна

Прибыльных Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибыльных Гавриил Максимович

Рождение ребёнка
01.03.1871

Дочь: Гниломедова (Прибыльных) Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Прибыльных Гавриил Максимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.