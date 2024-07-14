Прибыльных Гавриил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1871
Дочь: Гниломедова (Прибыльных) Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Прибыльных Александра Ивановна
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно