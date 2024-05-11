Лексина Елена Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лексина Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1041

Дочь: Лексина Мая Васильевна

Отец ребёнка: Лексин Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1930

Дочь: Евдощук (Лексина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Лексин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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