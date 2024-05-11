Лексина Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1041
Дочь: Лексина Мая Васильевна
Отец ребёнка: Лексин Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1930
Дочь: Евдощук (Лексина) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Лексин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно