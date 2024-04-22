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Агафия Терентьевна

Место рождения

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

11.09.1834

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1773 г.р.

Муж

1792 г.р.

Дети

1812 г.р.
1819 г.р.
Скрыто настройками приватности
1821 г.р.
1822 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Терентий Максимович

Мать: Анна Васильевна

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Яков Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Бракосочетание
04.11.1817 ст.

Муж: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Стефан Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1819 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Новая Тура, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1821

Сын: Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1822

Дочь: Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Фрол Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Смерть
11.09.1834
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