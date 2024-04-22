Агафия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти11.09.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Терентий Максимович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Яков Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Бракосочетание
04.11.1817 ст.
Муж: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Стефан Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1819 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Новая Тура, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1821
Сын: Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1822
Дочь: Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фрол Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Смерть
11.09.1834