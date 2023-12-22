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Анна Васильевна

Место рождения

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: Домна Гаврииловна

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Максимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафия Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Максимович

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Максимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Максимович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Максимович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Максимович

Смерть
Неизвестно
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