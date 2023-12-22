Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: Домна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Максимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафия Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Максимович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Максимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Максимович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Максимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Максимович
Смерть
Неизвестно