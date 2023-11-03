Бургуненко Агафья Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургуненко Агафья Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

18.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Бургуненко Марк Трофимович

Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Бургуненко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: София Трофимовна

Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
24.11.1833

Дочь: Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.04.1856
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Похороны
21.04.1856
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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