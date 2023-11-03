Бургуненко Агафья Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти18.04.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Бургуненко Марк Трофимович
Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Бургуненко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: София Трофимовна
Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
24.11.1833
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Бургуненко Трофим Сидорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.04.1856
Похороны
21.04.1856