Сорокина Варвара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти17.02.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Виктор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1877
Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Сорокина) Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1900
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.03.1903
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Смерть
17.02.1906
Похороны
19.02.1906