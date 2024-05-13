Сорокина Варвара Викторовна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Варвара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

17.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Виктор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1877

Муж: Сорокин Иван Федорович

Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сорокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сорокин Роман Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Сорокина) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1900

Сын: Сорокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1903

Сын: Сорокин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.02.1906
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
19.02.1906
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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