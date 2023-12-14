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Сорокин Роман Иванович

Место рождения

Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сорокин Иван Федорович

Мать: Сорокина Варвара Викторовна

Курская губерния, Российская империя
Путешествие
1895
Откуда: Касилово Куда: Боровское Крестьянское переселение на Алтай официально было разрешено в 1865 г. В переселенческом движении чётко выделяются пять основных этапов, важными вехами которых стали: ... Показать все
Упоминание
01.01.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Бракосочетание
15.02.1910

Жена: Сорокина Евдокия Ильинична

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Сорокин Егор Романович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
29.05.1911

Дочь: Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ильинична

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сорокин Филипп Романович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ильинична

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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