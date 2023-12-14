Сорокин Роман Иванович
Место рожденияКурская губерния, Российская империя
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Курская губерния, Российская империя
Путешествие
1895
Откуда: Касилово Куда: Боровское Крестьянское переселение на Алтай официально было разрешено в 1865 г. В переселенческом движении чётко выделяются пять основных этапов, важными вехами которых стали: ... Показать все
Упоминание
01.01.1910
Посемейные списки
Бракосочетание
15.02.1910
Рождение ребёнка
01.03.1910
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
29.05.1911
Дочь: Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ильинична
Упоминание
01.06.1917
Перепись населения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно