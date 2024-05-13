Сорокина (Зайкова) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1910
Рождение ребёнка
01.03.1910
Отец ребёнка: Сорокин Роман Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1911
Дочь: (Сорокина) Феодосия Романовна
Отец ребёнка: Сорокин Роман Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сорокин Роман Иванович
Смерть
Неизвестно