Сорокина (Зайкова) Евдокия Ильинична 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Зайкова) Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Сорокин Роман Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Сорокин Егор Романович

Отец ребёнка: Сорокин Роман Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1911

Дочь: (Сорокина) Феодосия Романовна

Отец ребёнка: Сорокин Роман Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сорокин Филипп Романович

Отец ребёнка: Сорокин Роман Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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