Мальцев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Инна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Тамара

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Комсомольский совхоз, Тугулымский райком КПСС
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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