Мальцев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Инна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Тамара
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Комсомольский совхоз, Тугулымский райком КПСС
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно