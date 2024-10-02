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(Varis (Waris)) Sara Maria Pietarintytär

Место рождения

Mälkölä, Muolaa, Finland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1732 по 1735 г.р.

Мать

1728 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Varis (Waris) Pietari Juhonpoika

Мать: Waris (Varis) (Salakka) Maria Juhontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mälköin Pekka

Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1788

Сын: Mälköin Matti Pekanpoika

Отец ребёнка: Mälköin Pekka

Рождение ребёнка
13.01.1790

Дочь: (Mälköin) Anna Pekantytär

Отец ребёнка: Mälköin Pekka

Рождение ребёнка
29.12.1796

Сын: Mälköin Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Mälköin Pekka

Смерть
Неизвестно

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