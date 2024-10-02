(Varis (Waris)) Sara Maria Pietarintytär
Место рожденияMälkölä, Muolaa, Finland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Mälköin Pekka
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1788
Отец ребёнка: Mälköin Pekka
Рождение ребёнка
13.01.1790
Дочь: (Mälköin) Anna Pekantytär
Отец ребёнка: Mälköin Pekka
Рождение ребёнка
29.12.1796
Отец ребёнка: Mälköin Pekka
Смерть
Неизвестно