Абдуллаев Валерий Вагифович 17.10.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдуллаев Валерий Вагифович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1978

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1978

Отец: Абдуллаев Вагиф Асадуллаевич

Мать: Абдуллаева (Япрынцева) Анна Григорьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.2009

Жена: Абдуллаева (Архипова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
31.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллаева (Архипова) Елизавета Александровна

Дорогино, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллаева (Архипова) Елизавета Александровна

Дорогино, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

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