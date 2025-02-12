Абдуллаев Валерий Вагифович
Место рождения
Дата рождения17.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1978
Бракосочетание
14.02.2009
Рождение ребёнка
31.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллаева (Архипова) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
29.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллаева (Архипова) Елизавета Александровна