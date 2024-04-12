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(Корсунова) Наталья Никандровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

20.09.1888

Дата смерти

29.08.1889

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1888

Отец: Корсун Никандр Евстафьевич

Мать: Корсунова Евдокия Захаровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 31 /, м/к-1888г./ зап.№ 53 /
Смерть
29.08.1889
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 158 /.
Похороны
30.08.1889
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1889г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 158 /.
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