Корсунова (Прий) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Прий) Евдокия Захаровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Корсун Никандр Евстафьевич

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 3 /, Ф-265-1-6 / лист № 20 /
Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Корсун Андрей Никандрович

Отец ребёнка: Корсун Никандр Евстафьевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 7 /, м/к-1881г../ зап.№ 38 /
Рождение ребёнка
06.05.1884

Дочь: Мария Никандровна

Отец ребёнка: Корсун Никандр Евстафьевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 12 /, м/к-1884г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
20.09.1888

Дочь: Наталья Никандровна

Отец ребёнка: Корсун Никандр Евстафьевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 31 /, м/к-1888г./ зап.№ 53 /
Смерть
Неизвестно
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