Скрипина (Голова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946
Мать: Нефёдова Анастасия
Рождение ребёнка
17.11.1969
Дочь: Голова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Голов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
23.04.1975
Сын: Голов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Голов Владимир Фёдорович
Самарская Область, г. Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Голов Владимир Фёдорович