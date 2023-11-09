Скрипина (Голова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипина (Голова) Лидия Николаевна

Скрипина (Голова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946

Отец: не указан

Мать: Нефёдова Анастасия

Рождение ребёнка
17.11.1969

Дочь: Голова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Голов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
23.04.1975

Сын: Голов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Голов Владимир Фёдорович

Самарская Область, г. Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Голов Владимир Фёдорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close