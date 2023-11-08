Голов Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1942
Отец: Голов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1969
Дочь: Голова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Скрипина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1975
Сын: Голов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Скрипина Лидия Николаевна
Самарская Область, г. Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Скрипина Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно