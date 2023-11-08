Голов Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голов Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1942

Отец: Голов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1969

Дочь: Голова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Скрипина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1975

Сын: Голов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Скрипина Лидия Николаевна

Самарская Область, г. Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Скрипина Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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