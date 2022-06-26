Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья Ниронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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