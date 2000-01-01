Илья Ниронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: От Первого Брака Александр Ильич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не знаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно