Татищев Николай Дмитриевич 12.11.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татищев Николай Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.11.1896, Ворганово, Дятловская волость, Гжатский уезд

умер 05.08.1985, коммуна Орсэ, Франция, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика

Отец
Татищев Дмитрий Николаевич22.12.1867 г.р.
Мать
Татищева (Нарышкина) Вера Анатольевна04.01.1874 г.р.
Супруги
Татищева (Швецова) Софья Андреевна1904 г.р.
Татищева (Капнист) N.Около 1900 г.р.
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Дети
Татищев Дмитрий Николаевич1929 г.р.
Татищев Степан Николаевич07.02.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1896

Отец: Татищев Дмитрий Николаевич

Мать: Татищева (Нарышкина) Вера Анатольевна

Ворганово, Дятловская волость, Гжатский уезд

Бракосочетание
1925

Жена: Татищева (Швецова) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Татищев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Татищева (Швецова) Софья Андреевна

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Татищева (Капнист) N.

Бракосочетание
Около 1933

Жена: Татищева (Шрайбман) Дина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.02.1935

Сын: Татищев Степан Николаевич

Мать ребёнка: Татищева (Шрайбман) Дина Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Татищев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Татищева (Шрайбман) Дина Григорьевна

Смерть
05.08.1985
коммуна Орсэ, Франция, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика

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