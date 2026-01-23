Татищев Николай Дмитриевич
мужской, родился 12.11.1896, Ворганово, Дятловская волость, Гжатский уезд
умер 05.08.1985, коммуна Орсэ, Франция, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика
ОтецТатищев Дмитрий Николаевич22.12.1867 г.р.
МатьТатищева (Нарышкина) Вера Анатольевна04.01.1874 г.р.
Супруги
Татищева (Швецова) Софья Андреевна1904 г.р.
Татищева (Капнист) N.Около 1900 г.р.Показать еще 1
Дети
Татищев Дмитрий Николаевич1929 г.р.
Татищев Степан Николаевич07.02.1935 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1896
Ворганово, Дятловская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1929
Сын: Татищев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Татищева (Швецова) Софья Андреевна
Бракосочетание
Около 1929
Жена: Татищева (Капнист) N.
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
07.02.1935
Сын: Татищев Степан Николаевич
Мать ребёнка: Татищева (Шрайбман) Дина Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Татищева (Шрайбман) Дина Григорьевна
Смерть
05.08.1985
коммуна Орсэ, Франция, Эсон, Иль-де-Франс, Французская Республика