Haikin David Vladimirovitch 20.04.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Haikin David Vladimirovitch

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 20.04.1938

умер 05.04.1995

Отец
Haikin Vladimir (Vulf) Shahnovich1894 г.р.
Мать
(Haikina (Eskina)) Haya Davidovna1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1938

Отец: Haikin Vladimir (Vulf) Shahnovich

Мать: (Haikina (Eskina)) Haya Davidovna

Место жительства
Неизвестно
Lithuania, Vilnius (Wilno)

Рождение ребёнка
12.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1969

Жена: скрыто настройками приватности

Vilno

Смерть
05.04.1995

Похороны
Неизвестно
Saltonishkiu Cemetery, Vilnius, Lithuania

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