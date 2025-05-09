Haikin David Vladimirovitch
мужской, родился 20.04.1938
умер 05.04.1995
ОтецHaikin Vladimir (Vulf) Shahnovich1894 г.р.
Мать(Haikina (Eskina)) Haya Davidovna1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1938
Место жительства
Неизвестно
Lithuania, Vilnius (Wilno)
Рождение ребёнка
12.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1969
Жена: скрыто настройками приватности
Vilno
Смерть
05.04.1995
Похороны
Неизвестно
Saltonishkiu Cemetery, Vilnius, Lithuania