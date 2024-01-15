Николай Васильев
Место рожденияд.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Василий Исаков
Мать: Марфа Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Николаева
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Катерина Николаева
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Николаева
Мать ребёнка: Василиса
Смерть
Неизвестно