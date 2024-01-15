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Николай Васильев

Место рождения

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Василий Исаков

Мать: Марфа Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Николаева

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина Николаева

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Николаева

Мать ребёнка: Василиса

Смерть
Неизвестно

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