Марфа Ерофеева
Место рожденияд.Ручки, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Исаков
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Василий Исаков
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимья Николаева
Отец ребёнка: Василий Исаков
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Исаков
Смерть
Неизвестно