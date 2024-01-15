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Марфа Ерофеева

Место рождения

д.Ручки, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Исаков

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Василий Исаков

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимья Николаева

Отец ребёнка: Василий Исаков

Рождение ребёнка
1795

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Исаков

Смерть
Неизвестно

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