Чащина (Жданова) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти04.12.1809
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Жданов Василий
Бракосочетание
11.11.1808
Муж: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
04.12.1809
Сын: Чащин Николай Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
04.12.1809
Сын: Чащин Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Смерть
04.12.1809