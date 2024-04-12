Чащина (Жданова) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Жданова) Ирина Васильева

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

04.12.1809

Пол

Женский

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Жданов Василий

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1808

Муж: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1809

Сын: Чащин Николай Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1809

Сын: Чащин Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.12.1809
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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