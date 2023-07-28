Жданов Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Чащина Ирина Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Жданов Еремей (Ермилл) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от престарелости