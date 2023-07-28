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Жданов Василий

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Жданов Никифор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Жданов Евсей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Чащина Ирина Васильева

Мать ребёнка: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Жданов Еремей (Ермилл) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от престарелости