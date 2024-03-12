Бредкина (Цвентухова) Раиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредкина (Цвентухова) Раиса Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредкин Николай Александрович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бредкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бредкин Николай Александрович

Полывяное, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бредкин Николай Александрович

Полывяное, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бредкин Николай Александрович

Миргород, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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