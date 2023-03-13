Пупкова Настасья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупкова Настасья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупковъ Гаврила

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Пупкова) Марфа

Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила

Рождение ребёнка
1760

Сын: Пупковъ Алексей

Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пупковъ Степанъ

Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Пупковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Пупкова) Акулина

Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пупкова) Ирина

Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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