Пупкова Настасья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пупковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Пупкова) Марфа
Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1760
Сын: Пупковъ Алексей
Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пупковъ Степанъ
Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1768
Сын: Пупковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Пупкова) Акулина
Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пупкова) Ирина
Отец ребёнка: Пупковъ Гаврила