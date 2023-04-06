Пупковъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Пупковъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Пупковъ Алексей
Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пупковъ Степанъ
Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Пупковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно