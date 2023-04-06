Пупковъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПупковъ Гаврила

Пупковъ Гаврила

avatar

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Пупковъ Дмитрий

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Пупковъ Алексей

Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пупковъ Степанъ

Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Пупковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Пупкова Настасья Данилова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупкова Настасья Данилова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close