Копосов Матвей Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1884 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской волости деревни Таракановской Матфий Денисов Копосов, православного [исповедования], первым браком. Возраст: 22 Невеста: Юмской волости починка Новиковского вдовы Екатерины Стефанов... Показать все
Смерть
Неизвестно