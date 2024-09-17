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Копосов Матвей Денисович

Место рождения

Тараканово, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараканово, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.07.1884 ст.

Жена: Копосова (Шмакова) Александра Алексеевна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской волости деревни Таракановской Матфий Денисов Копосов, православного [исповедования], первым браком. Возраст: 22 Невеста: Юмской волости починка Новиковского вдовы Екатерины Стефанов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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